Anziani deceduti, verifiche dei Nas all'Opera Pia Castiglioni di Formigine

Nella giornata di oggi i Carabinieri del Nas di Parma, supportati dai colleghi del Comando Provinciale di Modena, hanno svolto un sopralluogo presso la residenza per anziani Opera Pia Castiglioni di Formigine. La struttura formiginese è stata interessata da un numero elevato di ospiti deceduti (23) dall'inizio dell'anno, molti dei quali positivi al covid-19.

In particolare, la Procura di Modena nelle scorse ore ha ricevuto gli esposti di tre diverse famiglie i cui cari sono deceduti in queste ultime e drammatiche settimane, le quali hanno chiesto di fare chiarezza su quanto accaduto nella residenza. Proprio per questo l'ispezione dei Nas non si è limitata ad accertamenti di natura igienico-sanitaria, ma ha anche visto l'acquisizione di documenti volti a chiarire i protocolli messi in atto nella struttura.

L'ispezione segue quelle eseguite a metà aprile a Pavullo e Montefiorino, oltre a quella che ha interessato al residenza "San Gioavanni Bosco" di Modena, anche questa al centro di un'indagine conoscitiva da parte della magistratura.