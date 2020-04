Ispezione nella residenza "San Giovanni Bosco" dopo il decesso di 18 anziani

Dopo le ispezioni nelle residenze di Pavullo e Montefiorino, i Nas di Parma sono tornati in azione nel territorio modenese per nuovi accertamenti in una residenza per anziani. Questa mattina i militari, accompagnati dai colleghi del Comando Provinciale, hanno infatti svolto verifiche presso la residenza "San Giovanni Bosco" di Modena, situata nell'omonima via.

La situazione in quella particolare Cra è purtroppo molto pesante, tanto che nei giorni scorsi la Procura aveva aperto un fascicolo conoscitivo a seguito della denuncia della congiunta di un'anziana deceduta. Oltre all'ispezione igienico-sanitaria, è immaginabile che i carabinieri abbiano acquisito documentazione e informazioni sulla gestione delle ultime settimane per comprendere quali risorse siano state messe in campo contro il coronavirus.

La struttura è gestita dalla Fondazione Pia Casa Sant'Anna e Santa Luigia - partecipata anche dal Comune di Modena - può ospitare fino a 75 anziani. Purtroppo l'arrivo del covid-19 non ha trovato una barriera sufficiente alle porte della residenza, tant'è che si registrano ben 51 ospiti contagiati e addirittura 18 decessi.