Sanità, a Finale Emilia un nuovo Ambulatorio di Endocrinologia

Ha preso il via oggi l’attività del nuovo Ambulatorio di Endocrinologia all'interno della Casa della Salute di Finale Emilia. Un servizio che garantirà sul territorio non solo le visite endocrinologiche di primo livello ma anche le prestazioni di secondo livello come ecografie e biopsie con ago sottile su tiroide e paratiroidi.

Istituito nell'ambito della Struttura Semplice Dipartimentale di Endocrinologia di Area Nord diretta dal dottor Giampaolo Papi, effettuerà in un primo momento 10 visite endocrinologiche e 10 ecografie alla settimana, grazie all’affiancamento della dottoressa Iolanda Coletta, specialista endocrinologa, mentre per il mese di marzo, con l’obbiettivo di raddoppiare le prestazioni, è atteso l'arrivo di un terzo endocrinologo.

L’attivazione dell’ambulatorio è un traguardo raggiunto grazie al forte impegno del personale medico, infermieristico e amministrativo dell'Azienda USL di Modena che oggi permette ai cittadini di Finale di effettuare sul proprio territorio l’intero percorso di diagnosi e cura delle malattie della tiroide e delle paratiroidi.

Tali patologie interessano attualmente circa il 60-70% della popolazione adulta; la presenza, distribuita sul territorio, di specialisti dedicati e l’attivazione di percorsi diagnostico-terapeutici specifici hanno l’obiettivo di migliorare l’assistenza sanitaria contribuendo a ridurre le liste d’attesa.

“Esprimo particolare soddisfazione per questo traguardo – commenta infatti il Direttore Generale Massimo Annicchiarico – poiché risponde alla precisa volontà di questa direzione di garantire ai cittadini la maggior prossimità possibile dei percorsi di cura e follow up delle patologie croniche”.

Afferiscono all’Endocrinologia dell’Area Nord, oltre all’ambulatorio di Finale Emilia, anche quelli di Carpi e Mirandola, e gli ambulatori attivi nelle Case della Salute di Novi-Rovereto e di San Felice sul Panaro.