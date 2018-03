Lavoro nero e clandestino nella casa-laboratorio, imprenditore cinese nei guai

Un altro laboratorio tessile cinese del distretto carpigiano è finito sulla "black list" dei Carabinieri e dell'Ispettorato del Lavoro. E' successo la scorsa notte a Novi di Modena, dove i militari della Compagnia di Carpi hanno effettuato un blitz in un capannone adibito sia a fabbrica tessile che a dimora per la famiglia del titolare cinese e per i suoi dipendenti.

In condizioni ambientali a dir poco precarie - dove la distinzione tra spazi lavorativi e alloggio privato era molto aleatoria - sono stati controllati una decina di dipendenti: quattro sono risultati assunti in nero, mentre un altro era del tutto sconosciuto alle autorità, in quanto entrato in Italia clandestinamente. L'attività imprenditoriale è stata sospesa per un mese, mentre il titolare, un cinese di 50 anni, è stato denunciato e multato per oltre 11.000 euro.

Curioso indubbiamente l'episodio che ha dato il via all'indagine dell'Arma. Tutto è infatti nato durante uno degli incontri formativi che i Carabinieri di Carpi tengono presso le scuole del territorio. Durante una di queste, uno studente cinese è si è distinto per aver dormito pesantemente durante la lezione: un comportamento non nuovo per il minorenne straniero, con i compagni che hanno spiegato come al mattino fosse sempre stanco in quanto lavorava durante la notte.

Un fatto che poteva nascondere qualche situazione di illegalità e su cui i militari hanno eseguito accertamenti. Lo studente è risultato essere il figlio del titolare del laboratorio cinese ed ha quindi condotto l'Arma fino al blitz della scorsa notte. Per dovere di cronaca, il ragazzo non era impiegato alle macchine da cucito, ma indaffarato in lunghe partite alla PlayStation.

