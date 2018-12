Noto ladro d'appartamento si nascondeva in via Gramsci. Arrestato e condotto in carcere

La Polizia di Stato ha arrestato un 49enne italiano noto alle forze dell'ordine a causa dei suoi numerosi precedenti a partire dal 1998 come ladro da appartamento e per via dell'accumulo dei reati doveva scontare un anno e sei mesi di pena. Gli agenti della squadra mobile lo avevano già trovato qualòche giorno addietro in zona viale Gramsci che alloggiava presso un'anziana signora sempre nella medesima via, a cui affittava la stanza. Gli Agenti della Polizia si sono presentati presso l'appartamento e hanno condotto il 49enne in carcere con ordine di custodia cautelare.