Paura in via Ganaceto, ladro tenta di rubare a bordo di un'auto con una bimba piccola

Una Pasqua iniziata davvero in modo pessimo per una famiglia modenese, residente in via Ganaceto. All'alba di oggi i genitori stavano caricando i bagagli dall'androne del palazzo sull'auto posteggiata in strada, mentre la figlia di 10 anni si trovava già a bordo in attesa della partenza per una vacanza. Ad un certo punto i genitori hanno sentito suonare l'allarme di un'auto vicina (oggetto di un tentativo di effrazione, ndr) e qualche istante dopo la bambina è uscita gridando dalla macchina.

Uno straniero con indosso un passamontagna si era appena introdotto a bordo nel tentativo di rubare quanto di valore poteva trovare, mettendo in fuga la piccola terrorizzata. Nel frattempo il padre si è fiondato verso la macchina distante pochi metri e ha cercato di bloccare il malvivente: ne è nata una colluttazione che si è conclusa con la fuga del ladro, con il genitore che ha preferito non reagire in modo violento evitando di colpire il ladro.

Subito è partita la chiamata alle forze dell'ordine, con i Carabinieri che hanno raccolto la descrizione dell'individuo - probabilmente un nordafricano - e avviato le ricerche. A questo scopo saranno sicuramente utili le telecamere che sorvegliano la zona. Fortunatamente nessuno si è fatto male, ma lo spavento è stato tanto specialmente per la bambina. L'episodio segue una lunga scia di furti sulle auto messi in atto da giovani magrebini nelle strade adiacenti al Novi Sad e che ha già portato all'arresto di diversi delinquenti.