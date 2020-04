Fermato su una moto senza patente, lancia sassi ai Carabinieri

Ieri, in tarda mattinata, i carabinieri della stazione di Novi di Modena hanno denunciato alla Procura della Repubblica un 19enne residente in zona, già conosciuto ai militari, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane era stato sorpreso in via Sant’Antonio alla guida di una grossa moto da cross, priva di targa e senza assicurazione. Inoltre, il ragazzo non era neppure in possesso della patente per poterla guidare.

Fermato dai militari, il 19enne si è dimostrato decisamente insofferente al controllo, tando da reagire lanciando alcuni sassi contro gli uomini dell'Arma che stavano procedendo agli atti previsti, senza tuttavia colpirli. Oltre alla denuncia penale, il ragazzo è stato ovviamente multato per tutte le questioni relative al codice della strada e alle misure anticontagio che ha violato.