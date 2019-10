Tentati furti e lancio di oggetti in strada, tre abusivi tengono sotto scacco un condominio

Notti movimentate - e non certo in modo piacevole - per alcuni residenti di un condominio di corso Adriano, nel pieno centro storico di Modena. Da qualche tempo infatti tre persone hanno preso possesso di un appartamento dello stabile - a quanto si apprende in modo abusivo - lasciandosi andare a comportamenti criminali e tenendo sotto scacco i condomini, comprensibilmente impauriti.

Nella sera di sabato 26 ottobre le tre persone in questione avrebbero cercato di aprire con arnesi e tenaglie le varie cantine del palazzo, probabilmente con l'intenzione di commettere furti che però non sono andati in porto. La serata è proseguita all'insegna di schiamazzi e caos, fino a che alle 2 di notte gli stessi individui, per ragioni ancora da chiarire ma forse sotto effetto di alcool o stupefacenti, hanno iniziato a lanciare oggetti in strada dal quarto piano del palazzo quali: un martello, una macchinetta del caffè a cialde, vari oggetti da cucina in vetro e ceramica e anche un portaombrelli, andando a danneggiare le vetture parcheggiate in strada.

I condomini esasperati hanno chiamato le forze dell’ordine e la quadra Volante è giunta sul posto. Uno dei tre individui ha inscenato un’improbabile fuga salendo sul tetto grazie ad un lucernario. Dopo circa venti minuti però sarebbe tornato sui suoi passi e avrebbe aperto la porta dell’alloggio ai poliziotti. Il controllo si è però risolto con un nulla di fatto: il proprietario dell'auto danneggiata potrà sporgere denuncia, ma non sono stati presi al momento altri provvedimenti.

La notte successiva, quella tra domenica e lunedì, il problema si è però ripresentato: gli inquilini hanno continuato a molestare i vicini e hanno lanciato dalla finestra del quarto piano i sacchi del pattume, contenenti anche bottiglie e barattoli in vetro, che sono atterrati accanto ai bidoni della raccolta differenziata. Anche in questa occasione è stato chiesto l'intervento delle forze dell'ordine e una pattuglia della Municipale si è portata sul posto registrando l'accaduto.

I residenti del condominio di Corso Adriano continuano a denunciare questa situazione di degrado e lamentano un clima di tensione dilagante. L'amministratore dello stabile si è già attivato, ma spetterà al proprietario dell'appartamento chiedere un intervento per poter allontanare gli abusivi.