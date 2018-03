Chiude per lavori la Cappella delle Camere Ardenti dell'Ospedale di Baggiovara

La prossima settimana, a partire da lunedì 12 marzo, la Cappella delle Camere Ardenti dell’Ospedale Civile di Baggiovara verranno sottoposte a un restyling che comporterà una ritinteggiatura e la razionalizzazione di alcuni spazi. Al termine dei lavori, che si concluderanno entro lunedì il 26 marzo, la Cappella sarà un ambiente più confortevole ed elegante, in sintonia con le nuove Camere Ardenti, inaugurate lo scorso febbraio, costituendo così uno spazio accogliente decoroso, in grado di favorire il raccoglimento e il commiato dalla persona defunta

Durante i lavori, la Cappella non potrà essere utilizzata per le funzioni che, quindi, potranno essere svolte, in accordo col cappellano, altra sede.

Il nuovo spazio prevede otto camere di esposizione e un nuovo percorso interno per i visitatori nonché il riassetto funzionale dei locali di supporto ad uso del personale del servizio, per una superficie di circa 400,00 mq.

L'intento è stato quello di migliorare la qualità percepita dai visitatori in questi locali la cui funzione si avvicina a un luogo di culto, piuttosto che ad un ambiente ospedaliero. Non potendo agire sulla dimensione delle Sale, l'intervento di riqualificazione ha previsto una nuova pavimentazione e il rivestimento delle pareti con materiali a texture morbide. Infine, sono stati installati nuovi controsoffitti e corpi illuminanti a Led a luce calda.