Lascia a casa da solo il nipote di 5 anni e lui esce per strada, nonna denunciata

Ieri nel tardo pomeriggio una pattuglia dei Carabinieri di Carpi si è imbattuta in un bambino di appena 5 anni che girovagava da solo per le vie del centro cittadino. Il piccolo, di origine cinese, è stato subito raggiunto dai militari che hanno cercato di capire come mai nessun adulto fosse con lui. Dopo alcuni accertamenti si è riusciti a ricostruire la vicenda: il piccolo si era allontanato autonomamante dalla sua abitazione, dopo che era stato lasciato solo nell'appartamento.

Il compito di badare al bimbo era sulle spalle della nonna, ma questa si era allontanata da casa per svolgere alcune commissioni. Il bambino aveva trovato modo di uscire e non si era lasciato scappare l'occasione di curiosare in giro, con tutti i rischi del caso. Alla luce dei fatti, i Carabinieri hanno denunciato la nonna, una 64enne cinese, che ora dovrà rispondere di abbandono di minore. Al termine delle indagini il bambino è stato riconsegnato ai genitori.