Nuova Estente, nei prossimi giorni cantieri mobili di Anas

Entro la fine settimana prenderanno il via lavori di manutenzione delle barriere stradali incidentate lungo tratti della Nuova Estense a cura di Anas.

L’Azienda ha infatti comunicato al Comune di Modena l’avvio degli interventi nei prossimi giorni a partire dalla rotatoria del Grappolo verso la periferia precisando che saranno interessate in particolare le rotatorie sulla Nuova Estense in corrispondenza con via Vignolese, via Morane e strada Contrada, e i tratti delle corsie di immissione e uscita dalle stesse.

Sul territorio comunale i lavori avranno una durata di circa 15 giorni, salvo condizioni metereologiche avverse. Il cantiere procederà su entrambi i sensi di marcia spostandosi in base alla posizione delle barriere incidentate con interventi brevi e localizzati su tratti saltuari ciascuno di lunghezza non superiore ai 300 metri. La circolazione in corrispondenza del tratto via via interessato verrà indicata con opportuna segnaletica e sarà regolata da movieri, con limitazione a 40 chilometri orari, divieto di sorpasso e senso unico alternato dove necessario.