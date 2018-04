Viabilità, riprendono i lavori Anas sui guardrail della Tangenziale

Nuovi interventi di Anas sulla tangenziale per il ripristino delle barriere stradali incidentate. L’azienda ha comunicato al Comune di Modena l’avvio degli interventi a partire da oggi, mercoledì 11 aprile, fino al 27 aprile lungo tratti saltuari della tangenziale Modena-Sassuolo e della tangenziale di Modena.

I lavori verranno effettuati nella fascia oraria tra le 8.30 e le 18, esclusi il sabato e la domenica, e comporteranno restringimenti della carreggiata stradale per tratti non superiori a 300 metri con la chiusura alternata della corsia di marcia o di sorpasso a seconda dell’area di intervento. La circolazione in corrispondenza del tratto via via interessato verrà indicata con opportuna segnaletica e sarà limitata a 40 chilometri orari, divieto di sorpasso.

Gli interventi hanno preso il via in prossimità dell’uscita Baggiovara, sulla Modena-Sassuolo, in direzione Bologna, proseguiranno all’altezza dell’uscita 12 Ponte Alto della tangenziale di Modena, sempre in direzione Bologna, e all’uscita 18, in corrispondenza con lo svincolo della complanarina, in entrambe le direzioni.