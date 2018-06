Formigine, da domani lavori di asfaltatura su via Giardini

Cominciano domani, martedì 5 giugno, i lavori di manutenzione straordinaria sulla via Giardini a Formigine, con rifacimento di ampi tratti del manto stradale nel tratto tra via Dell’Artigianato e Ubersetto. L’intervento si protrarrà, meteo permettendo, per l’intera settimana, causando modifiche alla viabilità che verranno opportunamente segnalate. Visti gli inevitabili rallentamenti, si consiglia di valutare percorsi alternativi. I lavori sulla Giardini, per un importo stimato di oltre 60.000 euro, rientrano nel Piano Asfalti, approvato dal Comune di Formigine a marzo.

“Quello che da domani interessa l’arteria stradale più trafficata del nostro territorio comunale, costituisce anche l’intervento più consistente dal punto di vista economico – commenta Armando Pagliani, assessore ai Lavori Pubblici – su un importo complessivo di 600.000 euro del Piano Asfalti, suddiviso come da programma in due stralci, e che contempla interventi sia a Formigine che nelle frazioni”.