Proseguono i lavori sulle buche in tutta la rete delle strade provinciali

Proseguono gli interventi della Provincia per la chiusura delle buche, provocate dal maltempo, lungo la rete delle strade provinciali.

In questi giorni i lavori si concentrano tra Modena e Carpi e Novi, lungo la strada provinciale 413, nell'area nord tra Medolla e Finale Emilia e a Mirandola oltre al distretto ceramico, lungo la Pedemontana e in collina lungo la provinciale 17 tra Castelnuovo Rangone e Castelvetro e tra Vignola, Spilamberto e Modena lungo la provinciale 623.

Gli interventi continueranno su tutta la rete grazie all'impiego di diverse squadre di operatori che utilizzano conglomerato plastico a freddo in grado di resistere anche a basse temperature. Gli interventi di manutenzione straordinaria, già programmati, saranno seguiti non appena le condizioni meteorologiche lo consentiranno.