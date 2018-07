Lavori Anas anche sul cavalcavia di strada Bellaria, inevitabili i disagi

Già questa mattina molti automobilisti in entrata o in uscita dall'abitato di Modena hanno dovuto fare i conti con l'ennesimo ostacolo alla viabilità dettato la lavori stradali. Ha preso infatti il via un cantiere lungo il ponte di strada Bellaria che scavalca l'autostrada A1, alla periferia sud della città.

Anas ha infatti istituito il senso unico alternato regolato da impianto semaforico per ripristino giunti di dilatazione del viadotto. Il cantiere sarà attivo fino al 31 luglio, nella fascia oraria tra le ore 9 e le 17. Inevitabili, dunque le code lungo la Statale 12.

Proseguono intanti i lavori in Tangenziale e sulla Diramazione per Sassuolo, con la previsione di chiusura di alcuni svincoli nelle prossime ore. Nel dettaglio, dalle 21:00 di questa sera, martedì 24 luglio, e fino alle 6:00 di domani saranno eseguiti gli interventi in corrispondenza dello svincolo n. 16 (Reggio Emilia/SS9) che sarà temporaneamente chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Sassuolo/Reggio Emilia.

Dalle 21:00 di domani, mercoledì 25 luglio, sarà interessato lo svincolo n. 11 (Carpi/Mantova/Sp413) che sarà chiuso in ingresso in direzione Reggio Emilia/Sassuolo fino alle 6:00 di giovedì 26 luglio.

Infine, dalle 21:00 di giovedì 26 luglio, sarà interessato lo svincolo n. 12 (Ponte Alto), che sarà chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Sassuolo/Reggio Emilia fino alle 6:00 di venerdì 27 luglio.