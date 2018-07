Lavori lungo il canale, chiude un tratto di via Stradella

Da lunedì 30 luglio è prevista la sospensione della circolazione stradale in via Stradella in prossimità del civico 249, nel tratto compreso tra via Cadiane e via Martiniana. L’interruzione della circolazione è funzionale allo svolgimento dei lavori, per conto della Regione Emilia-Romagna, per la realizzazione di un manufatto per lo scolo delle acque del canale Diversivo Martiniana.

La conclusione dei lavori è prevista nelle prima settimana di settembre con riapertura al traffico venerdì 7 settembre.

Nelle intersezioni a monte ed a valle del cantiere stradale sarà collocata la segnaletica stradale di preavviso dell'interruzione stradale; i percorsi alternativi saranno adeguatamente segnalati sul posto.