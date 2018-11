Lavori alla rete gas, chiude per una settimana il ponte di Spezzano

Hera, in accordo con l’Amministrazione Comunale, avvierà domani, martedì 6 novembre, un intervento di riparazione della rete gas di Fiorano Modenese. Si tratta della sostituzione di parte della condotta che passa sotto il ponte di Spezzano, in via Ghiarella in prossimità dell’incrocio con via Nirano (primo tronco).

Le attività di messa in sicurezza sono già state espletate e da domani, grazie all’utilizzo di un mezzo speciale che consentirà di sostituire la tubatura senza svolgere attività di scavo, inizieranno le operazioni di rinnovo.

Per permetterne l’esecuzione sarà necessario interrompere il transito veicolare sul ponte. La modifica alla viabilità avrà la durata di circa una settimana, salvo avverse condizioni meteo.