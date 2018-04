Via ai lavori per il ciclopedonale tra Marzaglia Nuova e Vecchia

Prendono il via giovedì 26 aprile i lavori di realizzazione del percorso ciclopedonale di collegamento tra Marzaglia Vecchia e Marzaglia Nuova.

L’intervento, che ha un costo complessivo pari a 150 mila euro e avrà una durata di quattro mesi, è previsto nel Piano della mobilità ciclabile e collegherà in linea nord-sud i percorsi ciclopedonali esistenti a Marzaglia Vecchia, in sede propria lungo il sottopasso ferroviario fino all’incrocio con il ramo secondario di strada Marzaglia, e a Marzaglia Nuova, in corsia riservata su marciapiede che attraversa l’abitato da via Pomposiana.

Il nuovo tratto avrà una lunghezza di 420 metri e una larghezza di 2,50 e sarà realizzato in area esterna alla sede stradale a ovest della strada provinciale 15 (strada di Marzaglia) e adiacente al canale di Marzaglia. Per un tratto a nord, si collocherà sul sedime del tracciato stradale dismesso fino a collegarsi con il ciclopedonale realizzato a fianco del sottopasso ferroviario. A sud il tracciato si svilupperà in esterno alla strada attraverso un ponticello in legno per il superamento del canale che affianca la sede stradale e proseguirà in un’area agricola oggetto di acquisizione. Il percorso verrà protetto dalla sede del canale con una staccionata in legno e sarà illuminato da dieci punti luce a led.