Ciclabile Modena-Vignola, in giugno i lavori all'altezza di strada Gherbella

I lavori di rifacimento e manutenzione della staccionata in legno lungo la pista ciclabile Modena-Vignola, nel tratto nel comune di Modena a fianco della via Gherbella, saranno eseguiti a partire dal mese di giugno. L'intervento sarà realizzato dalla Provincia con un investimento di circa 40 mila euro, disponibili grazie alle risorse di bilancio scaturite dalle maggiori entrate e dai risparmi di gestione accertate nei giorni scorsi con l'approvazione del conto consuntivo 2017.

L'intervento riguarderà tutto il tratto lungo 80 metri, dove è presente la staccionata che ha ceduto in diversi punti; nei prossimi giorni partirà la progettazione seguita dall'aggiudicazione dei lavori con l'obiettivo di aprire il cantiere entro giugno.

Realizzata dalla Provincia e inaugurata nel 2001, la ciclabile da Modena a Vignola figura tra i percorsi ciclabili più frequentati dai ciclisti soprattutto nel fine settimana. Si snoda sull'antico percorso della ferrovia dimessa: parte da Vaciglio, affianca la via Gherbella fino a S.Donnino, per entrare nella campagna che circonda S.Vito e raggiungere Castelnuovo Rangone; da qui, superata l'antica stazione ferroviaria completamente recuperata, prosegue fino a Spilamberto affiancando la strada provinciale 16, attraversa il centro cittadino per raggiungere Vignola.