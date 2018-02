Buche lungo le strade, interventi straordinari del Comune

Sono oltre 17 mila i chili di asfalto a freddo stesi in meno di una settimana dai tecnici comunali per le strade della città con l’obiettivo di tamponare le buche che si sono aperte a causa del maltempo. Per interventi più articolati è in fase di aggiudicazione un appalto da 400 mila euro per la riqualificazione delle strade e del centro storico che vedrà l’inizio dei lavori nel mese di aprile e, da Bilancio, sono previsti ulteriori 2 milioni e mezzo di risorse, in deciso aumento rispetto al passato.

Gli interventi di questi giorni del settore Lavori Pubblici del Comune di Modena hanno riguardato numerose strade di diverse tipologie, dai tratti di tangenziale di competenza comunale alle strade primarie e secondarie, con priorità a quelle con un maggior transito di mezzi. A titolo di esempio, squadre di tecnici sono intervenute per la chiusura di buche sulla tangenziale Mistral prima dell’uscita 17, sulla tangenziale Pasternak, sulle rotatorie G.B. Marino e del Grappolo, in via Giardini, via Panni, via Gherbella, sui Viali attorno al centro storico, e in numerose altre vie su cui sono arrivate segnalazioni da parte dei cittadini. A causa dei danni provocati dal maltempo, questa mattina, venerdì 23 febbraio, è inoltre stato chiuso l’incrocio tra le vie Zucconi e Schiocchi in attesa di un intervento di manutenzione straordinaria.

Con l’aggiudicazione in corso, a partire dal mese di aprile sarà possibile effettuare lavori di riqualificazione stradale e del centro storico, mentre con l’approvazione del Bilancio di giovedì 22 febbraio potrà partire l’iter per il finanziamento durante l’anno di ulteriori interventi di manutenzione stradale per una cifra complessiva, tra spesa corrente e investimenti, pari a 2 milioni e mezzo.