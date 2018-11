Palagano, lavori in corso per una frana lungo la SP 28

A Palagano, lungo la strada provinciale 28, è partito un intervento di ripristino di un movimento franoso a monte dell'arteria, in un tratto all'altezza della località Piscina di Palagano. Per consentire i lavori, che proseguiranno per tutta la prossima settimana, la circolazione avviene a senso unico alternato regolato da un semaforo.

I tecnici del servizio provinciale Viabilità raccomandano prudenza nell'avvicinarsi al cantiere. I lavori prevedono il drenaggio delle acque per ridurre il movimento franoso e la realizzazione di un muro di sostegno, in vista di un secondo intervento di messa in sicurezza del versante, previsto nelle prossime settimane, con un costo complessivo di 60 mila euro.