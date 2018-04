Fuga di gas accanto al ponte del Gigetto, lavori in via Divisione Acqui

I tecnici di Inrete Distribuzione Energia, la società del Gruppo Hera che gestisce l’attività di distribuzione del gas naturale e dell’energia elettrica, sono al lavoro da questa mattina in via Divisione Acqui, all’altezza del ponte della ferrovia Modena-Sassuolo, per sostituire una condotta del gas su cui era stata rilevata una fuga.

Per svolgere l’intervento, che richiederà alcuni giorni di lavoro, si è resa necessaria la temporanea interruzione della pista ciclabile per un tratto di circa 150 metri. In quel tratto i ciclisti possono comunque condurre a mano il loro mezzo sul marciapiede che affianca la ciclabile.