Teleriscaldamento, lavori Hera al Villaggio Giardino

Mercoledì 9 gennaio, tecnici del Gruppo Hera svolgeranno un intervento in via Corsini, a Modena, per provvedere alla riparazione di una condotta della rete di teleriscaldamento che serve il quartiere Giardino.

Per tutta la durata dell’intervento, che avrà luogo dalle 8 alle 20, sarà necessario interrompere il servizio di riscaldamento ad alcune utenze, in particolare ai residenti in via Corsini, dal civico 4 al civico 20, in via Agnesi, dal civico 11 al civico 15, e via Galileo Galilei, dal civico 11 al civico 19.

I residenti nelle abitazioni interessate sono stati preventivamente avvertiti tramite avvisi apposti negli stabili.