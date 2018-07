Via Vignolese, dieci giorni di lavori Hera alle condutture del gas

I tecnici di Inrete Distribuzione Energia, la società del Gruppo Hera che gestisce l’attività di distribuzione del gas naturale e dell’energia elettrica, inizieranno domani, mercoledì 1 agosto, un importante intervento alla rete gas a Modena, in via Vignolese, nel tratto compreso tra via Cucchiari e via Fregni.

I lavori, finalizzati a un ulteriore miglioramento del servizio, prevedono l’inserimento di nuove valvole e comporteranno un investimento, a carico del Gruppo Hera, di circa 10.000 euro.

L’intervento, che avrà una durata stimata in dieci giorni lavorativi (dovrebbe concludersi lunedì 13 agosto), ha richiesto modifiche alla viabilità. In particolare, poiché il cantiere insisterà sulla corsia preferenziale riservata ai mezzi pubblici, in accordo con la Polizia Municipale e i tecnici Seta, è stato necessario modificare temporaneamente il percorso e la fermata dell’autobus in corrispondenza dell’incrocio tra via Vignolese e via Cucchiari.

Non sono previste interruzioni del servizio gas agli utenti della zona.