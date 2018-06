Lavori alla rete gas, due settimane di cantiere il viale Moreali

Da stamani, in viale Moreali, i tecnici di Inrete (la società di distribuzione di energia elettrica e gas naturale del Gruppo Hera) sono al lavoro per provvedere alla sostituzione di due valvole sulla rete gas. Il tratto interessato dai lavori va, indicativamente, dal civico 229 fino al semaforo dell’incrocio con Viale Cucchiari.

Il cantiere comporta un restringimento di carreggiata, per cui quel segmento di Viale Moreali, che è normalmente a senso unico e a doppia corsia, è attualmente percorribile su una sola corsia.

Con l’avanzare dell’intervento, la cui durata è stimata in circa 14 giorni lavorativi, potrà essere temporaneamente chiusa l’uscita di via Scanaroli su Viale Moreali e potrà essere necessario spostare la fermata dell’autobus che ora si trova davanti ai civici 207-209 .

Non sono previste interruzioni del servizio.