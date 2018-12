Campogalliano, iniziano i lavori ai sottoservizi dell'incrocio-killer

A Campogalliano partiranno nei prossimi giorni, dopo le festività natalizie, i lavori di Snam per la protezione del metanodotto che attraversa l'area dell'incrocio tra la strada provinciale 13 diretta a San Martino in Rio, la strada comunale Fornace e quella che conduce a Rubiera.

I lavori sul metanodotto, come quelli realizzati su importanti sottoservizi come le reti idriche e telefoniche, sono propedeutici alla costruzione della rotatoria che migliorerà la sicurezza in un incrocio particolarmente pericoloso, dove in questi ultimi anni si sono verificati diversi incidenti anche gravi.

L'opera sarà realizzata il prossimo anno dalla Provincia in accordo con il Comune di Campogalliano con un investimento di 860 mila euro, di cui 520 mila a carico del Comune e 340 mila messi a disposizione dalla Provincia con risorse del Governo, tramite il Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020.