Lavori notturni tra Colombaro e Spilamberto sulla Provinciale 16. Come cambia la viabilità

Partono lunedì 30 luglio i lavori di manutenzione lungo la strada provinciale 16, nel tratto compreso tra la frazione di Colombaro di Formigine e Spilamberto. Il cantiere, che prosegue tutta la settimana, opera esclusivamente nelle ore notturne (dalle ore 21) per ridurre al minimo i disagi alla circolazione lungo un'arteria particolarmente trafficata. L'intervento, realizzato dalla Provincia, prevede il ripristino del fondo stradale e il rifacimento dell'asfalto degradato.

E sempre lunedì 30 luglio partono lavori di manutenzione, in questo caso di giorno, anche sulla strada provinciale 623 in diversi tratti tra Vignola e Zocca. Per consentire l'esecuzione dei lavori verranno istituiti temporaneamente tratti a senso unico alternato. Dal 6 agosto, invece, è previsto un intervento di ripristino sulla nuova Pedemontana, nel tratto compreso tra Bazzano e San Eusebio; i lavori proseguono per una settimana. Questi interventi fanno parte del programma estivo dedicato alle manutenzioni stradali che prevede un investimento da parte della Provincia di quasi tre milioni di euro su tutta la rete di oltre mille chilometri di strade provinciali.