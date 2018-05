Senso unico alternato, lavori Anas tra Pavullo e Sant'Antonio

Per lavori di pavimentazione sulla strada statale 12 ‘dell’Abetone e del Brennero’, sarà istituito il senso unico alternato in località S. Antonio, nel territorio comunale di Pavullo nel Frignano, in provincia di Modena.

Il provvedimento sarà in vigore tra giovedì 31 maggio e venerdì 1° giugno (fascia oraria 7,30/1,30), tra il km 142,100 e il km 142,250.

