Pedemontana, da sabato sia apre il cantiere nel tratto di Sassuolo

Inizieranno sabato prossimo, 17 marzo o il primo week end utile in caso di maltempo, i lavori di asfaltatura e messa in sicurezza della Pedemontana nel tratto sassolese: dalla rotonda del Cimitero nuovo fino alla ritonda di via Regina Pacis. Come si ricorderà, via Pedemontana era prevista nel progetto di rifacimento degli asfalti cittadini, finanziato per l’importo di € 600.000, ma le condizioni atmosferiche verificatesi nell’ultimo periodo dove si sono avute abbondanti nevicate, gelate notturne ed i più recenti piovaschi, hanno pesantemente influito sul deterioramento delle condizioni dei manti stradali accelerandone l’ammaloramento.

Per questo motivo, con Delibera di Giunta del 13 marzo scorso, è stato deciso di anticipare l’intervento su via Pedemontana per un importo complessivo di €100.000 iva compresa. “La recente nevicata – chiarisce l’Assessore Sonia Pistoni - ha sicuramente aggravato lo stato dell’asfalto cittadino, ammalorato dal continuo passaggio di mezzi pesanti e dalla scarsa manutenzione fatta in precedenza, per questo motivo la Giunta ha deciso di investire quest’anno risorse importanti sulla manutenzione delle strade cittadine".

In questi giorni, per tamponare l’emergenza buche, la squadra operai è uscita sul territorio su segnalazione dei cittadini e della Polizia Municipale, con interventi con asfalto a freddo per chiudere le buche principali. L’intervento su via Pedemontana, invece, andrà a mettere in sicurezza uno dei tratti più deteriorati della viabilità cittadina, anticipando uno stralcio del progetto inizialmente previsto per l’estate su quella strada. Questo “pacchetto” d’asfalti più consistente prevede il rifacimento della copertura, oltre che di via Pedemontana, di via Mazzini (nel tratto compreso tra l’intersezione con via F.lli Bandiera e p.zza Risorgimento); via Fossetta (nel tratto compreso tra p.zza Risorgimento e via Braida); via Radici in Piano (nel tratto compreso tra via Circondario Stazione e intersezione a rotatoria con via Vittime 11 Settembre); via Della Pace (nel tratto compreso tra via Circonvallazione Sud e via San Prospero); via Superchia; via Vandelli (nel tratto compreso tra via Vallurbana e lo Sporting Club). A questi interventi – conclude l’Assessore Sonia Pistoni - si aggiungeranno altre strade che troveranno copertura con il ribasso d’asta del bando da 600.000 € e 65.000 € di ripristini per gli scavi di Hera che potranno già partire in primavera”.

L’intervento su via Pedemontana, che si svolgerà nella giornata di sabato 17 marzo o, in caso di maltempo, il primo sabato utile, si svolgerà con due ditte che agiranno in contemporanea per limitare il più possibile il tempo dell’intervento. Durante il cantiere sarà sempre garantito un senso di marcia, nel senso opposto, invece, saranno previste deviazioni del percorso.