Formigine, lavori per la sostituzione delle caditoie contro l'acqua stagnante

Si sta ultimando in questi giorni la sostituzione delle caditoie lungo parte di via Corassori a Formigine, per aumentare la capacità di captazione dell’acqua della rete fognaria, soprattutto in caso di consistenti precipitazioni. L’intervento riguarda una trentina di caditoie, sostituite con un modello di maggiori dimensioni (per questo i pozzetti sono stati allargati) e dotate di sifone interno, che diminuisce sensibilmente il rischio che le stesse vengano otturate da foglie o sporcizia.

Contestualmente, sono stati installati tubi di diametro maggiore nei raccordi tra le caditoie stesse e il tubo di scolo principale, che corre sotto il centro del manto stradale. Nella stessa via, dando seguito alla richiesta dei residenti e previa valutazione tecnica da parte dell’ente gestore di Hera, sono state installate delle griglie che aumentano ulteriormente la capacità di deflusso dell’intero sistema, uniformandolo a quella parte dello stesso quartiere interessata dalle opere di urbanizzazione eseguite nel corso del 2017. L’intervento in via Corassori ha fatto seguito a quello in via Montecuccoli, dove le nuove caditoie installate sono state otto.