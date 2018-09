Lavori stradali, un cantiere anchenel tratto urbano di strada Barchetta

Da martedì 18 settembre strada Barchetta nel tratto urbano tra via D’Azeglio e stradello Anesino sud sarà interessata da lavori di manutenzione del manto stradale.

Per la durata dei lavori, la circolazione verrà regolamentata a senso unico alternato in modo da garantire l’accesso ai residenti e a coloro che sono diretti alle attività. Le linee del trasporto pubblico, per le giornate di martedì 18 e mercoledì 19 settembre saranno provvisoriamente deviate sulle vie Emilia ovest-Giglio-Salgari.

I lavori prevedono la fresatura del manto stradale esistente e la successiva posa di nuovo manto di usura.