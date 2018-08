Lavori stradali, da lunedì interventi tra Frassinoro e Pievepelago

I lavori di manutenzione stradale, programmati dalla Provincia nel periodo estivo sulle strade anche dell'Appennino, proseguono da lunedì 6 agosto e per tutta la prossima settimana lungo la strada provinciale 324, nel tratto compreso tra l'incrocio con la provinciale 486 a Frassinoro e Pievepelago. Sono previsti il ripristino del fondo stradale e il rifacimento dell'asfalto degradato in diversi tratti.

Nei giorni successivi i lavori riguarderanno le zone da Pievepelago a Riolunato fino a Montecreto per estendersi a tutta la rete della viabilità provinciale di montagna.

In agosto, infatti, e fino a settembre sono previsti interventi anche sulla provinciale 3 Giardini, nel tratto compreso tra San Venanzio di Maranello e Serramazzoni, sulla Fondovalle Panaro, poi sulla provinciale a Puianello, la provinciale 27 della Docciola, la sp 29 di Gaiato, la sp 22 di Sant'Antonio, la sp 30 di Sestola e la provinciale 31 di Acquaria.

Per consentire l'esecuzione dei lavori verranno istituiti temporaneamente tratti a senso unico alternato che potranno creare alcuni disagi alla circolazione stradale. Per le manutenzioni stradali estive in Appennino l'investimento complessivo della Provincia ammonta finora a oltre un milione di euro.