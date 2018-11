Lavori stradali straordinari, partono alcuni cantieri in città

Sono partiti oggi, mercoledì 7 novembre, alcuni lavori di manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi, piste ciclabili, e di abbattimento di barriere architettoniche, che proseguiranno per una decina di giorni.

I lavori, che su strada comportano restringimenti con viabilità a senso unico alternato, hanno preso il via con la riasfaltatura di via Anderlini e continueranno nelle vie Bembo, nel tratto iniziale all'incrocio con la Nazionale per Carpi, e all’incrocio tra viale Italia e via San Faustino.

È prevista riasfaltatura anche nel tratto di pista ciclabile di via Fratelli Rosselli compreso tra via Mantegna e la rotatoria stradale, così come nella zona del Lago al parco Amendola, mentre in via Del Luzzo è prevista la ripresa di buche e avvallamenti sul marciapiede oltre alla sostituzione di una canaletta. Al parco Saliceto Panaro verrà realizzata una rampa e rifatto un tratto di pista ciclopedonale in asfalto, al Peep Fossa Monda verrà aperto un varco da via Cilea per l’accesso di mezzi, mentre al parco Piazza Liberazione sarà rimossa una cordonata in ingresso dal parcheggio in modo da eliminare le barriere architettoniche.