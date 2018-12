Cambia la viabilità in via Vittorio Veneto a Fiorano Modenese per lavori all'acquedotto

Per i lavori all'acquedotto che interessano tutta la carreggiata stradale nella zona dell'incrocio fra Via Vittorio Veneto e Via Guglielmo Marconi, il traffico che proviene da Spezzano in direzione Sassuolo può attraversare il centro, ma deve obbligatoriamente imboccare Via Guglielmo Marconi.

Chi proviene da Sassuolo in direzione del centro di Fiorano ha l'obbligo di svoltare a sinistra in Via Lamarmora, eccetto mezzi di soccorso, residenti, veicoli diretti agli esecizi commerciali o per motivi di lavoro. In ogni caso sarà impossibile 'attraversare' la zona dei lavori