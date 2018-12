Tangenziale e superstrada Modena-Sassuolo, lavori per tutta la settimana

Da lunedì 10 dicembre Anas condurrà lavori di ripristino del manto stradale con chiusura delle buche nel tratto della tangenziale nord di Modena e lungo la strada Modena-Sassuolo. L’intervento, come spiegano i tecnici di Anas, interesserà tratti saltuari dell’asse viario in entrambe le direzioni, comportando pertanto la chiusura alternata di una corsia di marcia per consentire l’esecuzione dei lavori che interesseranno i territori di tre comuni: oltre Modena, anche Fiorano e Formigine. I lavori, che saranno eseguiti dalle 9 alle 16, dovrebbero concludersi entro la giornata di venerdì 14 dicembre.