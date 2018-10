Lavori lungo via Emilia Est, senso unico alternato a Ponte Sant'Ambrogio

Venerdì 19 ottobre sulla strada statale 9 (via Emilia Est), sarà istituito il senso unico alternato, per consentire interventi di manutenzione alla stazione meteorologica di Ponte S. Ambrogio, all’interno del comune di Modena. Il provvedimento sarà in vigore tra le ore 9.00 e le ore 16.00 e sarà regolato da semaforo.

