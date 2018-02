Potature e abbattimenti, lavori e disagi sulla Nazionale per Carpi

Parte lunedì 19 febbraio, lungo la strada provinciale 413 Romana sud, nel tratto tra la rotatoria di S.Pancrazio, nel comune di Modena, e la frazione di Appalto di Soliera, un intervento di manutenzione delle alberature ai lati dell'arteria che prevede la potatura oltre all'abbattimento di alcune piante malate a rischio caduta; si tratta di aceri americani piantati all'inizio degli anni '60.

Per consentire l'intervento, che prosegue almeno fino a venerdì 23 febbraio, dalle ore 9 alle ore 17,15, sarà necessario regolare la circolazione con temporanei sensi unici alternati in corrispondenza del cantiere mobile. Nel programmare i lavori si sono evitate le ore di punta, in modo da contenere quanto possibile i disagi alla circolazione; i tecnici del servizio provinciale Viabilità raccomandano prudenza nell'avvicinarsi alla zona.

Ogni due anni una ditta specializzata esegue un monitoraggio completo delle 3.500 alberature, gestite dalla Provincia, poste ai lati della rete di oltre mille chilometri di strade provinciali; viene verificato lo stato di salute e vengono individuate le piante malate, spesso caratterizzate da un progressivo rinsecchimento e deperimento fisiologico, senza possibilità di recupero.

Queste piante sono le più pericolose perché a rischio crollo improvviso in caso di vento forte o neve, quindi da abbattere con urgenza per garantire la sicurezza della circolazione, soprattutto in un tratto particolarmente congestionato che collega Modena a Carpi.