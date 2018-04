Scoperti dieci lavoratori in nero durante l'allestimento della Fiera

L'ispettorato del lavoro scova del 'nero' nel quartiere fieristico di Modena. Gli ispettori locali si sono recati il 23 aprile nella struttura di viale Virgilio, dove erano in scena gli allestimenti degli stand espositivi dell'80esima edizione della "Fiera di Modena".

Dopo una prima verifica sono spuntati dieci lavoratori in nero, ossia assolutamente privi di tutele previdenziali, assicurative e di presidi per la sicurezza. Viste "le gravi irregolarità riscontrate", e per spronare alla regolarizzazione delle violazioni accertate, sono stati adottati cinque provvedimenti cautelari di sospensione dell'attività imprenditoriale nei confronti di altrettanti datori di lavoro.

Gli accertamenti – fa sapere l'Ispettorato – proseguiranno nei prossimi giorni per verificare la presenza di ulteriori irregolarità e si concluderanno con l'applicazione delle sanzioni amministrative a carico dei trasgressori e col recupero dei contributi previdenziali ed assicurativi omessi.