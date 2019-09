Verifiche al night bar di Cittanova, lavoro nero e attività sospesa

Nella serata tra giovedì e venerdì si è svolto un controllo approfondito presso il club via Preti Partigiani a Cittanova, al quale hanno preso parte i Carabinieri, la Polizia Municipale e l'Ispettorato del Lavoro, per prendere in esame i diversi aspetti correlati all'attività. Purtroppo l'esito è stato tutt'altro che positivo, dal momento che sono state rilevate irregolarità sia da un punto di vista penale che amministrativo.

Le forze dell'ordine hanno verificato le condizioni personali e posizioni lavorative di tutti i presenti, scoprendo la presenza di due lavoratori "in nero". Nel locale erano per altro presenti sei giovani ragazze straniere, tutte in possesso di permesso di soggiorno per motivazioni diverse da quelle lavorative. Resta dunque da chiarire la loro posizione, legata come spesso accade al sottile filo normativo che separa i dipendenti dai soci di un club, forma utilizzata da diversi locali notturni e discoteche.

Le verifiche hanno anche evidenziato irregolarità sul fronte della documentazione amministrativa, soprattutto in merito al documento di valutazioni rischi, che non risulta approntato. L'amministratore unico della società è quindi stato denunciato per l'impiego di manodopera irregolare e sanzionato con una multa da 30mila euro. L'attività del club è stata sospesa fino a quando il responsabile non provvederà a regolarizzare tutte le posizioni.