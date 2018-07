Scappato di casa da tre mesi, costanti ricerche del minorenne di San Prospero

Già da oltre tre mesi i genitori di Hicham Lemzouri, 14enne di origine marocchina, vivono in uno stato di angoscia dovuto alla scomparsa del figlio. L'allontanamento volontario del ragazzo è stato denunciato infatti dal padre alla Stazione dei Carabinieri di San Prospero lo scorso 17 aprile e da allora non si hanno avuto elementi concreti della sua presenza. I genitori avevano riferito che il ragazzo, più volte nel passato, aveva manifestato l’intenzione di tornare in Marocco per una sensazione di disagio personale.

Le indagii condotte sino ad ora dai Carabinieri inducono a pensare che il ragazzo potrebbe trovarsi tra Italia e Francia, nelel zone di Genova, Ventimiglia o Tolone. CHiunque ne avesse notizie è invitato a chiamare il 112 o il Comando Compagnia Carabinieri di Carpi allo 059.6227600.