Lite in un casolare occupato da senzatetto, straniero ferito a sprangate

La scorsa notte si è verificata una violenta lite tra due persone che avevano trovato rifugio in un casolare abbandonato nelle campagne intorno a Nonantola, già noto per essere diventato meta di sentatetto ed emarginati. Intorno all'una tunisino 38enne ed un marocchino 40enne, entrambi pregiudicati, sono venuti alle mani dopo un diverbio nato per futili mototivi e peggiorata dall'assunzione di alcol.

Il 38enne è stato colpito violentemente con una spranga di ferro e ha riportato ferite al volto, all’orecchio e al braccio sinistro. Lo straniero è stato soccorso dal personale del 118 e condotto presso l’ospedale di Baggiovara, dove tuttora è ricoverato. SOno stati altri presenti nel casolare a chiedere i soccorsi.

I carabinieri hanno identificato e denunciato per lesioni personali gravi il marocchino, che tuttavia non è stato possibile rintracciare in quanto si era già allontanato dall'edificio facendo perdere le proprie tracce. E' stata recuperata e sequestrata la spranga.