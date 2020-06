Centro storico di Carpi, una lite finisce a bastonate e con due denunce

Nella notte appena trascorsa Piazza Garibaldi, nel centro di Carpi, è stata teatro di una lite violenta fra due uomini. PAre che tutto sia nato da una serie di sfottò campanilistici - i due sono originari della Campania - e poi si è trasformato in uno scontro fisico. Uno ha colpito l'altro con dei calci,, ottenendo come replica una serie d bastonate.

La rissa non è sfuggita ad alcuni passanti, che hanno chiamato el forze dell'ordine. Nel frattempo uno dei due contendenti si è rifugiato dentro un bar, là dove lo hanno poi rintracciato i Carabinieri giunti prontamente sul posto. I militari, non senza fatica, sono riusciti a ristabilire la calma, facendo disperdere qualche decina di persone che si erano radunate per assistere allo "spettacolo".

Uno dei due, sanguinante dalla mano, è stato portato in ospedale, da dove però si è allontanato senza farsi curare. Entrambi sono stati denunciati a piede liero per lesioni personali.