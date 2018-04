Lite e colpi proibiti tra giovani in piazza Tien An Men, una 26enne finisce all'ospedale

Intorno alle ore 6 di ieri mattina gli agenti della Volante sono stati inviati nel parcheggio di piazza Tien An Men, dove era stata segnalata una rissa. A quanto pare, infatti, due gruppi di giovani avrebbero incominciato a litigare per motivi da poco, forse riconducibili ad apprezzamenti indesiderati nei confronti di una o più ragazze, salvo poi arrivare alle mani. Quanto la pattuglia è arrivata, tuttavia, diversi protagonisti dell'episodio si erano già allontanati.

Due stranieri, un ucraino di anni 20 e un moldavo di 17 anni, entrambi regolari sul territorio nazionale, sono stati denunciati in stato di libertà per i reati di minacce aggravate e porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere, in quanto in possesso di un manganello telescopico di plastica e di una pistola giocattolo.

Nel corso della lite, una ragazza italiana di anni 27, con precedenti di Polizia per reati contro la persona ed invasione di terreni ed edifici, è rimasta ferita sull’avambraccio destro, forse per un colpo di bottiglia. Sul posto è quindi stata chiamata un'ambulanza che ha trasportato la 27enne al Pronto Soccorso del Policlinico, dal quale è stata dimessa con prognosi di 15giorni. La ragazza è stata denunciata a sua volta per il reato di minacce aggravate, mentre sono in corso altre indagini per ricostruire tutta la dinamica della lite.