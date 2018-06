Litigavano tra i binari della Stazione dei Treni. Fermato senza documenti e in stato di ebrezza

E' avvenuto ieri pomeriggo presso la Stazione dei Treni lo scontro tra due uomini stranieri. Ad allertare la Polizia è stato il capotreno di un regionale che allarmato dalle urla aveva notato la lite. Quando le Forze dell'Ordine sono intervenute, entrambi i soggetti hanno tentato la fuga, tuttavia uno è riuscito a seminare le tracce, mentre l'altro si è rifugiato in un vagone.

Gli agenti della Polizia di Stato sono entrati nel vagone e hanno tentato di fermare l'uomo, che però ha opposto resistenza. Una volta bloccato, hanno scoperto che si trattava di un nigeriano privo di documenti. Il soggetto è stato accompagnato in questura e denunciato per resistenza a pubblico ufficale e per stato di ebrezza.