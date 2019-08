Lite in strada, l'Esercito rintraccia tre minori fuggiti da una comunità

Ieri sera intorno alle 22.30 gli uomini dell'Esercito in servizio di vigilanza nel centro storico di Modena, presso il Tribunale, ha notato una accesa lite che si stava consumando proprio sul retro del palazzo di giustizia, in via Campanella. I militari sono intervenuti per sedare la disputa che stava assumendo contorni violenti e hanno chiamato la Polizia, dal momento che nelle loro prerogative non vi è quella di procedere oltre l'intervento immediato.

Gli agenti della volante hanno quindi identificato i tre ragazzi, che erano privi di documenti. Si trattava di tre minorenni, due pakistani e un marocchino, per loro stessa ammissione scappati da una struttura cittadina che ospita i minori non accompagnati.

I tre sono quindi stati riaccompagnati presso la comunità, senza conseguenze fisiche per la disputa, nè penali per il loro comportamento.