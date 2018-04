Nuove luci "intelligenti" per le strisce pedonali di viale Monte Kosica

Una nuova illuminazione che consentirà una maggior visibilità e segnalerà il momento dell’attraversamento stradale dei pedoni per aumentarne la sicurezza. È quella in corso di realizzazione in viale Monte Kosica in corrispondenza dell’attraversamento pedonale all’incrocio con via Ganaceto, luogo in passato di incidenti e molto frequentato in particolare da studenti.

L’intervento rientra infatti nell’ambito dei lavori di messa in sicurezza di tratti di piste ciclabili e intersezioni stradali recentemente appaltati e il nuovo sistema è stato adottato in risposta alla necessità di garantire maggiore sicurezza per i pedoni in attraversamento su viale Monte Kosica, strada che presenta quattro corsie.

I lavori, iniziati nei giorni scorsi e con conclusione prevista nell’arco di una decina di giorni, consistono nella predisposizione dell’area e nell’installazione di un nuovo impianto di illuminazione a faro dall’alto con un punto luce per ogni corsia (quindi quattro fari) oltre alla segnaletica luminosa verticale.

Il nuovo impianto di illuminazione, già diffuso in altre realtà ma utilizzato per la prima volta a Modena, prevede l’attivazione del segnale luminoso e un aumento del livello di illuminazione dal 40 al 100 per cento nel momento in cui il pedone si accinge ad attraversare la strada.