Macelleria islamica zona Tempio. Carne conservata male e non identificabile

All'interno dei controlli del N.A.S. al reparto carni tra i dettaglianti del territorio, è stato analizzata anche la situazione di una macelleria islamica della zona Tempio di Modena. Durante l'ispezione è stata trovata carne mal conservata in una cella frigorifera, e altra invece senza etichetta.

La sanzione amministrativa imposta prevede il pagamento di 3.600 euro per la carne conservata male e 1.000 euro per la mancata etichetta su carni di vario genere. Infatti, per legge non si può vendere prodotti alimentari senza etichetta identificativa del prodotto e della sua origine.