Maltrattamenti nella casa di cura, coinvolta anche un'operatrice di Carpi

Quando gli anziani ricoverati chiedevano aiuto o di essere cambiati, le operatrici spostavano fisicamente il letto per impedirgli di usare il telecomando utilizzato normalmente per avvisare il personale sanitario e li lasciavano a lamentarsi a volte anche per ore. Poi urla, botte e il rifiuto di prestare le cure necessarie al benessere degli anziani.

Succedeva anche questo nel centro anziani di Correggio, gestito dalla cooperativa Coopselios, dove i Carabinieri hanno indagato per maltrattamenti 13 operatrici socio sanitarie e la coordinatrice della struttura. Risulta quindi coinvolto nell'inchiesta della Procura reggiana oltre il 50% del personale presente nella struttura: tra loro anche una operatrice cinquantenne carpigiana.

I casi di maltrattamento acclarati dalla riprese video dei militari sono almeno cinque. L'indagine dell'Arma, coordinata dal pm reggiano Maria Rita Pantani, è partita ad aprile del 2017, dalle denunce dei familiari degli ospiti del centro che hanno notato segni di violenza sui loro congiunti. Le 14 persone indagate -per sei di loro è scattata anche l'interdizione dai pubblici uffici fino ad un anno- sono ora in attesa di essere interrogate dalla magistratura.

La direzione dell'Azienda Usl di Reggio Emilia ha richiesto una relazione formale a Coopselios, gestore della struttura. In primo luogo però L'Ausl esprime "solidarietà e vicinanza agli ospiti della struttura e alle loro famiglie" e, in attesa di un quadro più chiaro e definito dei fatti e delle risultanze dell'inchiesta, "si riserva di agire nelle sedi opportune a tutela dei cittadini e della propria funzione istituzionale, con provvedimenti proporzionati alla gravità dell'accaduto".

Se "i fatti fossero confermati- commenta il direttore generale dell'Ausl Fausto Nicolini- ci troveremmo di fronte a una situazione estremamente grave di maltrattamenti e umiliazione, inaccettabile e indegna per i nostri livelli di welfare e di civiltà".

Dal canto suo Coopselios ha fatto sapere di essere impegnata ad acquisire tutte le informazioni necessarie per approfondire e chiarire questa grave vicenda. "Il silenzio di queste ore non è dovuto a una mancanza di collaborazione, ma al grande impegno della cooperativa che ora è rivolto principalmente ai famigliari degli anziani coinvolti, ai soci lavoratori e agli enti competenti. Ora la priorità, oltre a garantire la continuità del servizio, è quella di essere a completa disposizione delle autorità competenti. Si chiede quindi agli organi di stampa il rispetto di questo delicato lavoro".

