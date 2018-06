Violenza domestica. Picchia la compagna che si difende con un coltello, arrestato

L'ennesimo caso di maltrattamenti in famiglia ha richiesto l'intervento dei Carabinieri. E' successo a Maranello, nella notte tra lunedì e martedì scorsi, dove una coppia convivente è stata protagonista di una violenta lite, culminata con lesioni particolarmente gravi a carico della donna. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri - intervenuti sul posto su segnalazione dei vicini allertati dalla giovane vittima fuggita in balcone - l'uomo avrebbe colpito più volte la 30enne, con calci e pugni, fino a prenderla e sbatterla violentemente contro il muro.

La stessa convivente avrebbe però cercato di difendersi, impugnando un coltello da cucina e ferendo il compagno - di origine africana - ad una mano, prima che questi la disarmasse. Alla base del diverbio degenerato in aperta violenza ci sarebbe una questione legata alla figlia piccola della coppia.

I militari sono arrivati quando l'uomo si era già allontanato da casa, ma sono riusciti a rintracciarlo non molto tempo dopo al Pronto Soccorso, dove si era recato per farsi medicare la ferita da taglio. Anche la 30enne è stata accompagnata in ospedale e presa in carico dal personale sanitario: le lesioni riportate sono sfociate in 30 giorni di prognosi.

Il compagno violento è finito in manette e dopo una notte in camera di sicurezza è stato processato per direttissima. In attesa del vero e proprio processo per le lesioni causate alla convivente, l'uomo è stato allontanato dalla casa di famiglia.