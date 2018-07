Minaccia una donna conosciuta su un sito di incontri e le estorce 70.000 euro

Per un paio di mesi è stata vittima delle angherie di un uomo di 56 anni, conosciuto su un sito web per "cuori solitari". É la drammatica vicenda di una 49enne modenese, che dopo diversi episodi di violenza verbale è fisica e dopo una corposa estorsione di denaro ha trovato la forza di denunciare tutto quanto ai carabinieri.

I militari hanno quindi ricostruito passo dopo passo quanto accaduto partendo dal maggio scorso, quando il bellunese e la modenese si sono incontrati di persona avviando una relazione che subito si era rivelata soddisfacente. Qualcosa però si è rotto in breve tempo, allorché l'uomo ha svelato le proprie reali intenzioni e il proprio carattere aggressivo. La donna è qui di stata vittima di percosse ripetute nel tempo e in una circostanza è stata costretta a ricorrere anche alle cure mediche.

La vera motivazione del 56enne era però di natura economica: pian piano ha convito con le cattive la propria compagna a consegnargli somme di denaro, minacciando sia lei che le figlie. La 49enne è così stata costretta ad effettuare svariati bonifici, raggiungendo la cifra non trascurabile di 70.000 euro.

Al termine delle indagini gli uomini dell'Arma hanno optato per denunciare l'uomo per i reati di maltrattamenti ed estorsione, dei quali dovrà rispondere in Tribunale.